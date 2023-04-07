Engin Baytar, 11 maç ceza aldığı maçta yaşadıklarını anlattı: "Kontrolü kaybettim, çok pişmanım" Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, Cüneyt Çakır'la arasında yaşananlara dair, "Orada haksız olmadığımı düşünüyorum ama güzel görüntüler değildi. Ben sahada kontrolü kaybettim. Çok sinirlendim" dedi.

12 Ağustos 2012 tarihinde oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadele kazanandan çok hakem Cüneyt Çakır ve Engin Baytar arasında yaşanan olaylarla akıllarda kalmıştı.

Engin Baytar, Süper Kupa Finali'nin 68. dakikasında, itirazda bulunduğu hakem Cüneyt Çakır'ın boğazına sarılmış ve kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Baytar, 11 maç ceza aldığı maçın hikayesini beIN Sports'taki programda anlattı.

"Çok büyük pişmanlık yaşadım"

Futbol kariyerini 2021 yılında İzmirspor forması altında sonlandıran 39 yaşındaki Engin Baytar, şu şekilde konuştu:

"Maçtan önceki ruh halim de aslında çok iyi değildi. Bunu da çoğu yerde söylemedim. Fatih hocaya 'Belki de beni oynatmaman çok daha iyi olur' dedim. Oynarım ama kafamı sahaya veremeyebileceğimi belirttim. Fatih Terim ise beni oynatmak istedi. Sahada yaptıklarımı gördükten sonra çok büyük pişmanlık yaşadım.

"Anılmak istediğim çok daha güzel şeyler var"

Baytar, açıklamalarına şöyle devam etti:

Orada haksız olmadığımı düşünüyorum ama güzel görüntüler değildi. Ben sahada kontrolü kaybettim. Çok sinirlendim. Soyunma odasına girdikten sonra ise 'Ne yaptım ben' diye kendime sordum. Sonsuza kadar bununla anılacağımı biliyordum. Anılmak istediğim çok daha güzel şeyler var."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)