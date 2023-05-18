Enner Valencia, Alex de Souza'nın gol rekorunu egale etti Enner Valencia, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu.

Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe her iki yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın golleri Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia'dan gelirken, Trabzonspor'un tek gol penaltıdan Trezeguet ile geldi. Valencia rekora ortak oldu Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia ise 4 haftalık gol suskunluğunu Trabzonspor karşısında bozdu ve sarı-lacivertli kulüp adına tarihi bir rekora ortak oldu. Bu sezon Süper Lig'de 28. golünü atan ve krallık yarışında zirvede olan Enner Valencia, Alex de Souza'nın 'Bir sezonda Fenerbahçe formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu' rekoruna ortak oldu. Gözden Kaçmasın Enner Valencia: Trabzonspor'a gol atacağım Haberin Detayları Alex 28 gol atmıştı Alex de Souza, 2010-2011 sezonunda 28 golle bu rekoru kırarken; Enner Valencia, kalan haftalarda 1 gol atması durumunda rekorun tek sahibi olacak.