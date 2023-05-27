Enner Valencia, Fenerbahçe'yle yine anlaşamadı Fenerbahçe, Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas ile sözleşme uzatma konusunda bir kez daha masaya otursa da beklenen anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak konusu olan Enner Valencia ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Ekvadorlu yıldızın menajeri Chalo Vargas, oyuncusunun geleceği konusunda cuma gününe dikkat çekmişti. Taraflar, bu sezon bitecek sözleşmenin uzatılması konusunda bir kez daha bir araya geldi.

Daha önce 3 yıllık kontratta direten Valencia'nın bu kez 2 senelik anlaşma istediği öğrenildi. Ancak yönetim, 33 yaşındaki golcüye bir kez daha 1 yıllık sözleşme teklif etti.

Muhtemelen Brezilya'ya gidecek

Yapılan görüşmede taraflar bir kez daha anlaşma sağlayamadan masadan kalktı. Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional'e imza atma ihtimali yüksek görünüyor.

"Şampiyonluk yaşamadan gitmem" demişti

Bu gelişme üzerine akıllara Valencia'nın geçtiğimiz aylarda söylediği sözler geldi.