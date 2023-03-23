Enner Valencia gol krallığı yarışında uzak ara zirvede Süper Lig'de 25 gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, krallık yarışında en yakın rakiplerinin 10 gol önünde yer alıyor.

Fenerbahçe takım olarak hücum istatistiklerinde zirvedeki yerini korurken, krallık yarışında da Enner Valencia tam anlamıyla tozu dumana katmış durumda.

En yakın rakibine 10 gol fark attı

Ekvadorlu yıldız, ligde 21 mücadelede rakip fileleri tam 25 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun en yakın rakibi, 15'er golü bulunan Fatih Karagümrük'ün iki yıldızı Mbaye Diagne ve Fabio Borini.

Valencia ayrıca, maç başına 1.19 gol ortalamasıyla Süper Lig'de yakın zamanda benzeri görülmemiş bir istatistiğe sahip.

25 golün 10'u penaltıdan

33 yaşındaki oyuncunun, bu sezon Süper Lig'de attığı 25 golün 10 tanesi penaltıdan geldi.

Öte yandan oyuncunun rakibi Diagne 2, Borini ise 5 penaltı golü kaydetti.