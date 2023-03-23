Süper Lig'de hangi takım kaç penaltı attı? Fenerbahçe zirvede Süper Lig'de 26 haftalık bir dilim geride kalırken Fenerbahçe 13 penaltıyla en çok penaltı kullanan takım oldu. Sarı-lacivertlileri 7 penaltıyla Konyaspor takip etti.

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Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken Galatasaray 60 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıları, 1 maçı eksik Fenerbahçe 54 puanla takip ediyor.

Bu sezon gol krallığı yarışında zirvede olan Enner Valencia, attığı 25 golle en yakın rakibi Diagne'ye 10 gol fark attı. Ekvadorlu yıldızın 10 golünün penaltıdan gelmesi ise rakip taraftarların dikkatini çekti.

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Ensonhaber.com Spor Servisi olarak "Bu sezon hangi takım kaç penaltı aldı?" sorusunu soran taraftarları aydınlatmak için küçük bir araştırma yaptık.

Fenerbahçe 13 penaltıyla zirvede

Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 13 penaltı atarak zirvede yer aldı. Bunlardan 10'unu Valencia atarken 2'sini de Batshuayi gole çevirdi. 1 penaltı golünden yararlanamayan Kanarya'da o penaltı ise Joao Pedro'nun ayağından çıktı.

Kanarya, Avrupa'da da 5 penaltı attı

Fenerbahçe sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da penaltı konusunda iyi bir istatistik yakaladı. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 penaltı atarken 3'ünü gole çevirip 2'sinden yararlanamadı.

Öte yandan Sarı Kanarya'yı 7 penaltı atışıyla Konyaspor takip ederken, Beşiktaş 6 penaltı vuruşuyla 3. sırada yer aldı. Galatasaray ve Trabzonspor ise bu sezon beşer penaltı attı.

(Liste transfermrkt'ten alınmıştır)