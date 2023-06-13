Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından macerasını sonlandıran Enner Valencia, Brezilya'nın Internacional takımına oldu.

Internacional, Valencia'nın transferini sosyal medya hesabından yaptığı, "Tutkumuzu dünyanın dört bir yanına götürüyoruz!" paylaşımıyla duyurdu.

Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu

Paylaşımda bayrağı, uçak ve Türk bayrağı emojileri yer aldı.

Paylaşımdaki videoda ise Internacional formasını taşıyan bir el, yüzü net olarak belli olmasa da formayı Valencia'ya uzatıyor.

13 numarayı giyecek

Internacional'in diğer paylaşımında ise Ekvadorlu golcünün 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu

Brezilya takımı üçüncü bir paylaşım yaparak tecrübeli golcünün transferini resmen açıkladı.

Internacional'in açıklamasında, "Harika bir hikaye başlasın Enner Valencia!" ifadelerini kullandı.

Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe, Jorge Jesus'a teşekkür etti Haberin Detayları