Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya'nın Internacional takımına imza attı.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe macerasını sonlandıran Enner Valencia, Brezilya'nın Internacional takımına transfer oldu.

Internacional, Valencia'nın transferini sosyal medya hesabından yaptığı, "Tutkumuzu dünyanın dört bir yanına götürüyoruz!" paylaşımıyla duyurdu.

Paylaşımda Brezilya bayrağı, uçak ve Türk bayrağı emojileri yer aldı.

Paylaşımdaki videoda ise Internacional formasını taşıyan bir el, yüzü net olarak belli olmasa da formayı Valencia'ya uzatıyor.

13 numarayı giyecek

Internacional'in diğer paylaşımında ise Ekvadorlu golcünün 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Brezilya takımı üçüncü bir paylaşım yaparak tecrübeli golcünün transferini resmen açıkladı.

Internacional'in açıklamasında, "Harika bir hikaye başlasın Enner Valencia!" ifadelerini kullandı.

Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.