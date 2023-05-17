Enner Valencia'da büyük düşüş

Spor Toto Süper Lig'de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia, son maçlarda suskun...
Son 6 maçta sadece 1 gol
Ekvadorlu golcü, son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı.
Jorge Jesus, onunla görüşerek güvenini dile getirdi.
"Sana güveniyorum. Bu tarz durumları her futbolcu yaşayabilir. Trabzonspor maçında gol atacağına inanıyorum."
32 gole doğrudan katkı
Bu sezon çıktığı 28 Süper Lig maçında 27 gol 5 asist yapan Enner, attığı gollerin 12'sini ise penaltıdan kaydetti.