Enner Valencia'da büyük düşüş Son 6 maçta sadece 1 gol atan ve son 4 maçı boş geçen Enner Valencia ile Jorge Jesus özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia, son maçlarda suskun... Son 6 maçta sadece 1 gol Ekvadorlu golcü, son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı. Jorge Jesus, onunla görüşerek güvenini dile getirdi. "Sana güveniyorum. Bu tarz durumları her futbolcu yaşayabilir. Trabzonspor maçında gol atacağına inanıyorum." 32 gole doğrudan katkı Bu sezon çıktığı 28 Süper Lig maçında 27 gol 5 asist yapan Enner, attığı gollerin 12'sini ise penaltıdan kaydetti.