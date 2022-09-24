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    Enner Valencia'dan Fenerbahçe açıklaması

    Enner Valencia'dan Fenerbahçe açıklaması

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, "Şüphesiz Avrupa'da oynamaya başladığımdan en iyi sezon başlangıcını yaptım. Sadece gollerimle değil performansımla da." ifadelerini kullandı.
    • 24.09.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 11:07
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    Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Ekvador'un milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

    Ekvador'un, Suudi Arabistan ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın ilk maçında oynayacakları Katar karşılaşmasının her gün hayalini kurduğunu söyledi.

    Enner Valencia dan Fenerbahçe açıklaması #1

    "En iyi sezon başlangıcım"

    Fenerbahçe'deki iyi başlangıcını da değerlendiren Valencia, "Şüphesiz Avrupa'da oynamaya başladığımdan en iyi sezon başlangıcını yaptım. Sadece gollerimle değil performansımla da. Teknik direktörün ve takım arkadaşlarımın güveni sayesinde bunu başardım. Gerçek şu ki harika zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

    Enner Valencia dan Fenerbahçe açıklaması #2

    "Umarım Dünya Kupası'nda da gol atarım"

    Dünya Kupası'nda da gollerine devam etmek istediğini söyleyen Valencia, "Umarım Dünya Kupası'nda da gol atarım. Hepsinden önemlisi gollerim, takımın kazanmasına yardımcı olur." değerlendirmesini yaptı.

    Valencia, son olarak, "Bence, harika bir Dünya Kupası geçirmek için çok formdayım ve her gün açılış maçının hayalini kuruyorum." diye konuştu.

    Enner Valencia dan Fenerbahçe açıklaması #3


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