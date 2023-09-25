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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, Belçika'da Japonya ile oynanan özel karşılaşmada da 4-2 yenilmişti.



Bu sonuçların ardından teknik direktör Stefan Kuntz'a büyük tepkiler gelmişti.

Kuntz gönderildi, Montella getirildi

Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin detayları merak ediliyordu.

Konuyla ilgili İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber YouTube yayınına konuşan spor muhabiri Ercan Ertan, şunları söyledi:

"Montella'nın alacağı maaş büyük bir başarı"

1,8 milyon euro maaş benim beklentimin altında. 3-3,5 milyon euroya anlaşılır deömiştim. Bu büyük bir başarı. Milli takımda yabancı teknik direktörü desteklemediğimi de söylemiştim. Ama bugün gazeteci abim Cüneyt Kaşeler'in haberine göre; Montella'nın en önemli özelliklerinden biri, 3 senelik sözleşmeye imza atması ve tazminat maddesinin olması. Yani başarısız olduğunda alacağı paranın kalanını da alacak. Yani bizim açımızdan, Montella'nın başarılı olmaktan başka şansı yok. Kuntz'u şöyle hatırlıyoruz: Lig maçı varken Bundesliga maçı izliyordu. Artık böyle olmayacak. TFF bu kez böyle olmasını istemiyor. O yüzden Montella Türkiye'de kalacak. Yurt dışına çıkarken de izin alacak.

Fenerbahçe'nin 12'de 12 yapması sürpriz değil

Fenerbahçe'nin sezona iyi başlaması genelde olağan. Aralık ayına kadar çok iyi futbol oynadı. Dünya Kupası'ndan sonra düşüşe geçti. Çünkü Fenerbahçe'nin psikolojik bir dezavantajı var. Şampiyon olamadığı için taraftarı, özellikle tehlikeli haftalara girildiğinde etkiliyor. O yüzden 12'de 12 beni çok da şaşırtmadı ancak bundan sonrası daha önemli. Bir mağlubiyette ne olacak? Fenerbahçe daha en büyük sınavını vermedi. Bir puan kaybında, diyelim ki İrfan Can gol atamadı ve berabere bitti. İşte orada hem taraftarın, oyuncuların hem de teknik heyet ve yönetimin bir sınavı olacak. Geçecek mi yoksa geçen sene gibi kalacak mı, bu önemli. İsmail Kartal'ın doğru yaptığı işler var. Taraftarın ne istediğine çok bakmayarak bence iyi yapıyor. Taraftar Ryan Kent'i istiyor. Hoca yabancı hakkını başka yerlerde kullanıyor. İrfan Can'ı tercih ediyor. Mesela böyle yaparak İrfan Can'ı kazandı. Belki Cengiz'i de kazanacak. Dolayısıyla Fenerbahçe en büyük sınavını vermedi. 12'de 12 benim için sürpriz değil. Önemli maçlar geldiğinde psikolojik durum ne olacak, onu merak ediyorum.