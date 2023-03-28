Erden Timur: Fenerbahçe, Icardi ve Zaniolo'ya teklif yaptı, belgeleri var Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, takımın yıldız oyuncuları Zaniolo ve Icardi transferinde Fenerbahçe'nin araya girdiğini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV 100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Erden Timur, programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo ve Icardi için sunduğu teklifleri açıkladı.

"Türkiye'ye oyuncuları makul maliyetlerle getirebilmek için bir sorun olması gerekiyor"

Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesi hakkında konuşan Erden Timur, şunları söyledi:

"Yaz transfer döneminde de aynı şeye bakıyorduk. Son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyorduk. Türkiye'ye oyuncuları makul maliyetlerle getirebilmek için bir sorun olması gerekiyor. Ya kulüp izin vermeyecek ya da oyuncu sorun yaşayacak kulübüyle. Ya da kulüp oynatmayacak. Zaniolo'nun sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl vardı. Bournemouth'a gitmek istemiyor. Premier Lig'de düşmeye oynayan bir takıma gitmek istemiyor.

Böyle olunca Roma taraftarları Zaniolo'ya tepki gösteriyor. Bizim de baktığımız bu tarz yaşanmış şeyler. Roma 6 ay oynatmayacaktı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve 6 ay oynamayan bir oyuncu bir daha 30 milyonları bulamaz. Dolayısıyla gitmesine izin vermeleri gerekiyordu. Biz görüşmeler yaptık."

"Zaniolo'nun bonuslar çıktığında maliyeti 15 milyon euro"

Timur açıklamalarına şöyle devam etti:

"5 yıl vadeyle olan sözleşme ve 15 Ekim 2023 ilk ödemesi. 526 bin 300 euro son 16 ya kalırsa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Zaniolo bunların yüzde 50'sine forma giyerse. İki defa oluyor ve bunun toplamı 1 milyon 52 bin euro. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus. Çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon, yarı finale kalırsa 1,5 gibi. Bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon oluyor. Galatasaray Türkiye Kupası'nı alırsa 780 bin euro ve oyuncunun oynaması şartı."

Milli takımda yarı finale ve finale kalması halinde de bonuslar var. Ballon d'Or'u kazanması, Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması gibi maddeler var. Ulaşılması çok zor bonuslar var. Bunların hepsinin olma ihtimali yüzde 10 değil. Diyelim ki Galatasaray çeyrek final oynadı, o zaman hemen verin helali hoş olsun. Zaniolo'nun bonuslar çıktığında maliyeti 15 milyon euro."

"Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var"

Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo'ya teklif yaptığını söyleyen Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Biz başka takımların transferlerinde devreye girmedik. Fenerbahçe, bizden çok daha fazla para teklif etti. Biz oyuncuyu ikna etmiştik, oyuncu da Galatasaray'da oynamak istedi. Fenerbahçe'nin teklifi 16 milyon euro bonservis. Bonuslarla birlikte 21 milyon euro. Gerçekleşebilir bonuslarla birlikte, bizim teklifimiz 17 milyon euro olsun. Fenerbahçe'nin teklif ettiği net bonservis ile birlikte, aramızda 1 milyon euro fark var. Icardi de aynı durum oldu. Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var."

"Alanyaspor maçı sonrası çıkıp yaptığım konuşma yanlıştı"

Süper Lig'de ilk yarıda oynanan Alanyaspor maçının ardından söylediği sözler hakkında konuşan Timur, şunları söyledi:

"Alanyaspor maçı sonrası çıkıp yaptığım konuşma yanlıştı. Bu lig bu şekilde biter mi diye söylemiştim. Sinirle söylenen bir şeydi. Sonrasında bu sözlerin maksadını aştığını söyledim ve özür diledim. Tecrübesizlik ve sinirle söyledim. Birbirimizin insan olduğunu unutuyoruz. Benimki maksadını aşan şeylerdi, bunun sürekli gündeme getirilmesi de maksatlıydı."

"3 büyük takım da uluslararası hakem seçsin ve bir hakem triosu tarafsız olarak baksın"

Yabancı hakemler hakkında konuşan Erden Timur, şu açıklamayı yaptı:

"Şunu niye yapmıyoruz anlamıyorum. 3 büyük takım da uluslararası hakem seçsin ve bir hakem triosu tarafsız olarak baksın. Mevcut pozisyonların hepsine bakılsın. Yabancı hakem olsun dedik. Belirli sayıda Türk hakem olsun belirli hakemler yabancı olsun. Farklı yöntemler denemek gerekiyor."

"Çok iyi kalpli bir insan"

Erden Timur, akımın teknik direktörü Okan Buruk hakkında şöyle konuştu: