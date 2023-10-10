Erden Timur sessizliğini bozacak! Basın toplantısı kararı aldı Galatasaray'ın iki numarası Erden Timur, milli arayı da fırsat bilerek gündeme dair açıklamalarda bulunma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların gündeminde ezeli rakipleri Fenerbahçe olacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sadece sahada değil saha dışındaki rekabet de sürüyor.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, milli arayı da fırsat bilerek basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Gündeminde algı operasyonları var

Kurmaylarına detaylı bir dosya hazırlatan Timur, 'Fenerbahçe'nin algı oyunları üzerine' bir toplantı yapacak.

Sosyal medyada hakemlerin baskı altına alındığını düşünen Galatasaray yönetimi bu toplantıyla kamuoyunu bilgilendirmek istiyor.

Ayrıca Erden Timur'un kulübün yapısı ve son durumu hakkında da önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

"Lig bitince açıklayacağız" demişti

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanvekili Timur'un geçen sezonki açıklaması uzun süre tartışılmıştı.