Erden Timur sessizliğini bozacak! Basın toplantısı kararı aldı

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sadece sahada değil saha dışındaki rekabet de sürüyor.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, milli arayı da fırsat bilerek basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
Gündeminde algı operasyonları var
Kurmaylarına detaylı bir dosya hazırlatan Timur, 'Fenerbahçe'nin algı oyunları üzerine' bir toplantı yapacak.
Sosyal medyada hakemlerin baskı altına alındığını düşünen Galatasaray yönetimi bu toplantıyla kamuoyunu bilgilendirmek istiyor.
Ayrıca Erden Timur'un kulübün yapısı ve son durumu hakkında da önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
"Lig bitince açıklayacağız" demişti
Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanvekili Timur'un geçen sezonki açıklaması uzun süre tartışılmıştı.
Süper Lig bittiği zaman her şeyi yayıncı kuruluş, Merkez Hakem Kurulu ve federasyon... Hepsiyle ilgili her şeyin konusu gelecek. Çünkü maalesef çok vahim durumlar var. Vahim durumları, lig bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız.
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