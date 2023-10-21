Erden Timur'dan Fenerbahçe yanıtı! Şeffaf, doğru bir arınma istiyoruz

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında Anıtkabir'e düzenlenen ziyaret sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, sözlerine şu şekilde başladı:

Bizim için çok gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin birlikteliği, kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol, her zaman birleşme yolu. O yol, geleceğimizi aydınlatıyor. Galatasaray olarak biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. 100. yılda burada bulunmak onur verici. İnşallah daha nice 100 yıllara insanlar bu yoldan ayrılmazlar.