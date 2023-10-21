Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti Galatasaray camiası, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'e sayılı günler kala Anıtkabir'de bir araya geldi.

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AA

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün eski başkanlarından Alp Yalman, kongre üyeleri, amatör branştaki sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Sarı-kırmızılı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Dursun Özbek'in, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"Galatasaray Türkiye Cumhuriyeti'nin medar-ı iftiharı olmayı sürdürecektir"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, deftere şunları kaydetti:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını coşkuyla kutlarken; bu yıl 118'inci yaşına giren Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticileri, sporcuları ve çalışanları olarak huzurunuzdayız. Kurucumuz Ali Sami Bey'in Türk olmayan takımları yenmek maksadından doğan, Galatasaray Lisemizin müdürlüğünü de yapmış Tevfik Fikret'in 'Fikri hür, vicdanı hür' düşünceleriyle beslenen ve sizin muasır medeniyetler seviyesi istikametinizle büyüyen Galatasaray Spor Kulübünün her azası ve gönül verenleri; Cumhuriyetin ilk asrının sonunda, koyduğunuz hedeflerden bir adım bile sapmadan ilerlemektedir. Rahat uyuyunuz; Tür milleti emanetinizin savunucusu, Galatasaray ise eğitimde, sporda ve yaşam sahasında Türkiye Cumhuriyeti'nin medar-ı iftiharı olmayı sürdürecektir. Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray, Ata'sına, varlık gösterdiği her alanda layık olmaya devam edecektir. Ebedi saygılarımla...

Öte yandan Başkan Dursun Özbek, gerçekleştirilen ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Atatürk'e olan sevgisini bugün bir kez daha gördüklerini aktaran Özbek, şu şekilde konuştu:

Galatasaray'a olan, Ata'mıza olan sevgiyi yadırgamamak lazım. Yepyeni Galatasaraylı bir nesil büyüyor. Bu yeni neslin yüzünü güldürecek bir Galatasaray yaratmanın peşindeyiz. Buradaki kalabalık gerçekten çok güzeldi. Muazzam bir sevgi seli vardı.

Ligde bu akşam Beşiktaş'la oynayacakları derbiyle ve genel hedefleriyle ilgili de konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Hedefimiz şampiyonluk. Derbide de çok güzel bir maç olacak. 50 bine yakın taraftarımız olacak. Güzel bir maç bekliyorum.

Dursun Özbek, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılarına da işaret ederek, şunları dedi:

Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Maalesef Orta Doğu'da cereyan eden olaylardan dolayı buruk kutluyoruz. Filistin halkı baskı altında, muazzam bir yaşam savaşı veriyorlar. Galatasaray olarak en kısa sürede barışın vuku bulmasını diliyoruz. Halkların çektiği eziyetin son bulmasını istiyoruz. Görüntüler çok kötü. Sivil halkların vurulduğu bir ortam var. Galatasaray Başkanı olarak dileğim barışın sağlanarak insanların huzur bulması.

Kutlamaların bu yüzden buruk geçtiğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

Çok programımız vardı ama şimdi milli yas durumundayız. Bu kutlamaların hepsini erteledik. Cumhuriyet'in 100. yılında Ata'mıza bağlılığımızı ve onun izinde yürüdüğümüzü belirttik. İnşallah nice 100 yılları burada Galatasaray olarak kutlarız. Cumhuriyetimizin 100. yılı bütün Türk halkına kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği bu Cumhuriyet'i korumak her kulübün, her bireyin, her Türk'ün görevidir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)