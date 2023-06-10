Erden Timur'dan 'Ligi bitirtmeyiz' ve 'belgeler' sözleri Galatasaray'ın önemli yöneticilerinden Erden Timur, çok konuşulan "Ligi bitirtmeyiz" sözlerine açıklık getirdi.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyonluk ile tamamlayan Galatasaray'ın Başkan Vekili Erden Timur, beIN SPORTS'un konuğu oldu.

Lig devam ederken oynadıkları Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ile ilgili de konuşan Erden Timur şöyle konuştu:

Alanyaspor maçındaki açıklamamdan sonra belki 10 defa özür diledim. Ülkemizde özüre pek değer verilmiyor. Ondan sonra 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' denildi. Bana göre bu daha ağır bir açıklama. Ben orada 'Bu lig daha başında böyleyse nasıl bitecek?' demek istedim.

"Cevap vermekten imtina etmiyoruz"

Timur, "Kendi camiamızdan eleştiri almamıza rağmen sessiz kaldık. 17 yaşındaki bir çocuk, bugün mahallede birini bıçaklamış olabilir ve bu basına yansımadığı sürece biz bilemeyiz. Biz de açıklama yaparsak, birilerinin bunu yapma ihtimali daha çok artmayacak mı? Cevap vermekten imtina ettiğimizden değil." dedi.

Ne demişti?

Erden Timur 24 Ekim 2022 tarihinde Alanyaspor maçının oynandığı haftada şu ifadeleri kullanmıştı: