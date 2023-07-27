Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin sözlerine yanıt verdi.

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde sponsorluk anlaşmalarına devam ediyor.

Forma sponsorluğu için imza töreni gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda düzenlenen basın toplantısında Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'ye cevap veren Timur, transferle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Zaha sponsorluklar olacak"

"Zaha transferinde rakip takımlardan bazı açıklamalar oldu. Zaha transferinde sponsorluklar yardımcı oldu mu?" sorusuna Timur şu cevabı verdi:

Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukla anlaştığı ekstra kısımlar var. Her şeyin parayla ilgili olduğu düşünülüyor. Biz salt şeyi para olan kişinin takım içinde olmasını istemiyoruz. Onu söyleyebilirim. Zaha da da sponsorluklar olacak. Oyuncuyla birebir sponsorluk konusu da var. Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Hiç öyle şeyler değil. Bizim toplam rakam açıkladığımız çerçeve. Her şeyi paraya göre karar veriyor düşüncesi çok yanlış. Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Böyle şeyleri açmasınlar. Geçen sene sabrettim. Daha sonra belgesiyle gösterdim. Sürekli gerginliği beklemek doğru değil. Herkesi bu anlamda biraz daha itidalli olması gerekiyor.

"Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir şey değil"

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin sözlerine yanıt veren Timur, şu ifadeleri kullandı:

Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir şey değil. Kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Biz Zaha transferinden sonra bir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyoruz. Zaniolo transferinden sonra da oldu bu. Zaha'ya da başladılar, sakatlık falan diye.

"Sebastian Szymanski Florya'ya falan hiçbir şekilde gelmedi"

Erden Timur, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Sebastian Szymanski Florya'ya falan hiçbir şekilde gelmedi. Menajeri yazılı bir açıklamayla yalan olduğunu açıkladı. Kampta söylemiştim, Szymanski iyi bir oyuncu. 8-10 milyon bonservis de verilir ama belirli bir bonservisi verdiğiniz oyuncu genç yaştaysa maaş skalasının üstüne bir şey verince, o maaşla satmak çok zor. Biz o yüzden belirli bir maaş şeyinin üzerine çıkamadık. Onu söyledik. Bende yazılı bir şey, "Biz bu maaşı veremeyiz" diye. Ondan sonra da bitmiş. Oyuncu Florya'ya geldi falan o işler doğru şeyler değil.

"Mauro önümüzdeki günlerde aramızda olacak"

Transferler hakkında bilgi veren Timur, şu ifadeleri kullandı: