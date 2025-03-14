Erden Timur'dan yabancı hakem cevabı

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Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında lider Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Antalyaspor maçını izlemek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.

Timur, Ekol TV'ye konuştu ve yabancı hakem sorusuna cevap verdi.

"ADALET GEREĞİ OLMASI LAZIM TABİİ"

Erden Timur, "Erden Bey derbide sizce yabancı hakem olmalı mı, bu konuda bir düşünceniz var mı?" sorusunun ardından, "Adalet gereği olması lazım tabii. Bir standart koyulduysa devam etmesi lazım." dedi.