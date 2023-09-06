Eric Bailly, Beşiktaş'a imzayı atıp formayı giydi Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, attığı imza sonrası siyah-beyazlı formayı giyerek kameralara poz verdi.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından transfer ettiği Eric Bailly, kendisini Beşiktaş renklerine bağlayan imzayı attı.

İmzayı attı, formayı giydi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Bailly, Beşiktaş Park Stadı'nda bir araya geldi.

Bailly'nin kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalamasının ardından Kocadağ, "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek oyuncuya başarı diledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, imzayı atmasının ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

Instagram'da bizi takip edin

Bailly'nin kariyeri

Eric Bailly, 12 Nisan 1994 yılında Fildişi Sahili'nde doğdu. Geçtiğimiz sezon Manchester United takımından kiralık olarak Marsilya takımında defans pozisyonunda görev aldı. Fildişi Sahilli milli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Espanyol B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Espanyol, Villarreal, Manchester United kulüplerinde oynadı. Eric Bailly kariyeri boyunca 211 maça çıkmış 2 gol ve 2 asist yaptı.