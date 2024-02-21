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Erling Haaland'ın tarihe geçtiği maçta Manchester City, Brentford'ı mağlup etti

Erling Haaland'ın tarihe geçtiği maçta Manchester City, Brentford'ı mağlup etti Manchester City, Premier Lig'de 18. haftanın erteleme maçında konuk ettiği Brentford'ı 1-0 yendi. Karşılaşmadaki tek golü atan Erling Haaland, Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı.