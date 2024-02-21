Erling Haaland'ın tarihe geçtiği maçta Manchester City, Brentford'ı mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'de 18. haftanın erteleme maçında Manchester City, Brentford'ı ağırladı.
71. dakikada Erling Haaland'ın attığı golle ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Haaland'dan tarihi başarı
23 yaşındaki Norveçli yıldız böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı.
Bu galibiyetle birlikte puanını 56 yaparak zirve takibini sürdüren Manchester City ligdeki bir sonraki maçında Bournemouth deplasmanına gidecek.
25 puanda kalan Brentford ise West Ham United'a konuk olacak.
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