Erling Moe: İyi bir takım olduğumuzu gösterdik Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Galatasaray karşısında iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini söyledi.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Norveç temsilcisi Molde deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 yenildi.

"İyi bir takım olduğumuzu gösterdi"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Molde Teknik Direktörü Erling Moe şöyle konuştu:

"Dikkate almanız gereken şey oyuncuların bireysel performansları. Icardi gibi bir oyuncuya karşı oynuyorsanız hayranlık duyabilirsiniz. Oynadığımız oyundan memnunum. Maçın hakimi bizdik. Ancak 2-1’den sonra yapmanız gereken şey rakibinizi tebrik etmek. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Cesur oynamaya ve kendimizi göstermeye devam etmeliyiz. 15 milyonluk bir şehirdeyiz. Evimizde 25 bin kişi var. Buraya büyük bir gölde küçük balık olarak geldik. Fakat ilerleyen karşılaşmalarda Molde adını daha iyi duyurmak için elimizden geleni yapacağız"

"Böyle kaliteli bir takıma karşı ilk maçta 3 gol yemek çok fazla"

Çok becerikli oyunculara karşı oynadıklarını vurgulayan Moe, "Yediğimiz gollerden 2’si serbest vuruştan, 1’i penaltıdan, 1’i de Icardi tarafından atılmış çok güzel bir gol. Bunu bireysel kalite olarak özetleyebilirim" şeklinde konuştu.

Eşleşmede belirleyici şeyin ilk maç olduğunu ifade eden Erling Moe, "Böyle kaliteli bir takıma karşı ilk maçta 3 gol yemek çok fazla. Biz sezon ortasındayız. Onlar sezona yeni başlamıştı. Biz daha iyi bir takımdık. Karşıda daha iyi oyuncuları vardı. Galatasaray da sezon ortasında olsaydı belki başka bir şey izleyebilirdik" ifadelerini kullandı.