Erman Toroğlu: Lale Orta ligi dizayn ediyor

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu sözlerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de dahil olmak üzere futbol kamuoyunun haberi olmayan usulsüzlüklerin olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Lale düşük not verme dedi"

"Bu sene Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ne yapıyorsun ne ediyorsun diye birbirleriyle konuşuyorlar.



Aslında bu yasak! Birisi bir maçla ilgili 3 tane siyah-beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri de ben yüksek puan vereceğim diyor. Tamam nasıl bilirsen öyle yap diyorlar birbirlerine. Bunun üzerine düşük puan vericem ben diyen hakem raporunu yazıyor, ben yüksek puan vericem diyen hakem ise Lale Orta'yı arıyor.



Diyor ki, benim öbür arkadaşım siyah-beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak diyor. Ben de yüksek vericem diyor. Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor, puanını yükselt diyor. Yapamam diyor gözlemci ve sonra düşük puan veren gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Diğerine maç vermeye devam ediyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi"