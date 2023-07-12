Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert tepki Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'ya söylediği sözlerin ardından, spor yorumcusu Erman Toroğlu tarafından tepki gördü. Toroğlu, "Adam değilsin! Hadi mahkemeye ver beni" ifadelerini kullandı.

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Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, SkySpor YouTube kanalında olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, Şenol Güneş'in geçen sezon deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK ile ilgili söylediği sözlere sert tepki gösterdi.

"Nasıl insansınız siz"

Erman Toroğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İnanamadım, bu adam bir de öğretmen. Depremde Şenol Güneş'in ailesi orada olsaydı; karısı, çocukları, akrabaları aynı cümleleri eder miydi? Nasıl insansınız siz? Her şeyiniz para mi sizin ya, her şeyiniz dolar mı, euro mu ya? Lan sizde şu kadar insanlık yok mu ya?

"Çocuklarından biri olsaydı orada aynı cümleyi söyler miydin"

Toroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Ya adam uzatmada gol attı ben gördüm, sarmaş dolaş kutladılar. Adam sabah İngiltere'ye gidecekti, adamın cenazesini götürdüler. Sen ne söylüyorsun Şenol Güneş? Akıl veriyor ya, onlar nerede idman yapıyorlarmış. Senin Allah muhafıza çocuklarından biri olsaydı orada aynı cümleyi söyler miydin lan Şenol Güneş. Lan Şenol Güneş diyorum bak ne kadar net.

"Adam değilsin"

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yazık ya orada neler oldu biliyor musun? Bana anlatıyorlar. Bazen ağladım anlattıklarında. Ayıptır ya, her şeyi para mi görüyorsunuz ya? Yürüyün gidin adam değilsiniz ya. Hadi mahkemeye ver lan beni. Adam değilsin lan, bunu söyleyen adam değil. Burada bile ağlayasım geliyor. Orada ne kadar insan öldü.

"Geçen sene de yapabilirlerdi"

Geçtiğimiz sezon 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem faciasının ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK hakkında konuşan Şenol Güneş'in sözleri, sosyal medyada eleştirilmişti.

Deneyimli teknik adam şunları söylemişti:

Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?