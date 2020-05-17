Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

3 ayrı teknik adamla görüştüklerini dile getiren Koç, ''Yerli de var, yabancı da var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası, disiplinli bir teknik adam bakıyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

''BU ÖZELLİKLER BENDE VAR''

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz gün konuk olduğu spor yorumcusu Haldun Domaç'ın Youtube kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç'un bahsettiği özelliklerin kendisinde olduğuna vurgu yapan Bulut, ''Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var - İZLE

''GELEN TEKLİFLERİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİM''

"Sezon sonunda Fenerbahçe'de teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü, "Sezon sonunda gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım. Planlamayı erken yapmak istiyorum. Yeni sezon için çok fazla vaktimiz olmayacak." şeklinde konuştu.