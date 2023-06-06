Erol Bulut: Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

48 yaşındaki teknik direktör kulübün geçen sezon sonunda yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Yeni sezon öncesi hedeflerini paylaşan Erol Bulut şunları dedi:

"Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Bir teknik direktör olarak hedefsiz hayatta kalamazsınız. Her gün çok çalışmalı, disiplinli olmalı ve birbirimize saygı duymalıyız. Üç puana ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Kazanamazsak en azından kaybetmemeliyiz."