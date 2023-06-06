Erol Bulut: Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
48 yaşındaki teknik direktör kulübün geçen sezon sonunda yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.
"Bir teknik direktör olarak hedefsiz hayatta kalamazsınız"
Yeni sezon öncesi hedeflerini paylaşan Erol Bulut şunları dedi:
"Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Bir teknik direktör olarak hedefsiz hayatta kalamazsınız. Her gün çok çalışmalı, disiplinli olmalı ve birbirimize saygı duymalıyız. Üç puana ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Kazanamazsak en azından kaybetmemeliyiz."
Cardiff, küme düşme hattının hemen üstünde bitirdi
Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan KKTC'li iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.
Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırmıştı.