Erol Bulut, Fenerbahçe için tarih verdi

Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği merak konusu olan Erol Bulut, kupa finalinden sonra bir şeylerin netleşeceğini ifade etti.

Bu sezon Alanyaspor ile başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut, 2-0'dan 2-3 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"FİNALDEN SONRA NETLEŞİR"

Başarılı teknik adam, kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Çarşamba günü final var, finalden sonra bir şeyler netleşir." yanıtını verdi.