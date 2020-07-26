Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Erol Bulut, Fenerbahçe için tarih verdi

    Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği merak konusu olan Erol Bulut, kupa finalinden sonra bir şeylerin netleşeceğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 11:11
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 11:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Erol Bulut, Fenerbahçe için tarih verdi

    Bu sezon Alanyaspor ile başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut, 2-0'dan 2-3 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    "FİNALDEN SONRA NETLEŞİR"

    Başarılı teknik adam, kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Çarşamba günü final var, finalden sonra bir şeyler netleşir." yanıtını verdi.

    Erol Bulut, Fenerbahçe için tarih verdi #1

    Görüş Bildir