Ersin Destanoğlu: Emre Bilgin çok iyi kaleci olacak

Beşiktaş'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu, cezalı olduğu maçta kaleyi koruyan 18 yaşındaki Emre Bilgin'i destekledi.

Beşiktaş'ın başarıllı file bekçisi Ersin Destanoğlu, cezası sebebiyle önceki günkü Hatayspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Başarılı kaleci Hatayspor maçında kaleyi koruyan Emre Bilgin'in performansını değerlendirdi.

"ÇOK İYİ KALECİ OLACAK"

Ersin, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendisinin cezalı, ikinci kaleci Mert Günok'un da sakatlıktan yeni dönüp hazır olmaması sebebiyle 18 yaşındaki Emre Bilgin'in Hatay karşısında forma giymesini değerlendiren Ersin, "Öncelikle puan kaybı için üzgünüz. Emre benim kardeşim gibi. Çok iyi kaleci olacak inşallah. Şansız bir gol yedi belki. Ama bunlar olacak. Futbolun içinde olan şeyler..." ifadelerini kullandı.





KUNTZ SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Ersin, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kendisini son kadroya dahil etmemesi ve Ümit Milli Takım kafilesinde yer almasıyla ilgili olarak sorulan soruya ise cevap vermekten kaçındı.

Yetenekli file bekçisi, Milli ara sonrasında kaledeki görevine geri dönecek. Destanoğlu, Trabzonspor'la deplasmanda oynanacak 31. hafta mücadelesinde 11'deki yerini alacak.



