Ersin Destanoğlu, maaşına zam istedi

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, maaşına zam yapılmasını istedi. Ancak yönetimle anlaşamayan oyuncu yedek kulübesine çekildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Başakşehir'i ağırladı. Siyah-beyazlılar Dolmabahçe'de Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor.

Yedek kulübesine çekildi

Siyah-beyazlılarda milli kalecinin neden oynatılmadığı merak konusu. Süper Lig'in ilk 4 haftasında kalesini koruyan kaleci, 5. haftada yedek kulübesine çekildi.

Ersin, Beşiktaş formasıyla bu sezon 4 maçta kalesi korurken başarılı kaleci kalesinde 5 gol gördü.

Ersin, siyah-beyazlı formayı 3 sezonda 90 kez giydi. Ersin milli takım düzeyinde U19 ve U21 formalarını giydi. Transfer döneminde genç kalecinin adı Ajax kulübüyle anılmıştı.

Yönetim kabul etmedi yedek bıraktı

Son 2 maçtır neden oynatılmadığı merak edilen Ersin Destanoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin'e, Beşiktaş yeni sözleşme teklifi yaptı. Ancak genç kaleci ve menajerleri bu teklifi düşük buldu.

Genç kaleci senelik 1 milyon euro maaş istedi. Yönetim rakamı yüksek bulunca Ersin'in yedek bırakılması konusunda Ismael'e talimat verdi.