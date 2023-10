Ersin Destanoğlu: Yenilgilerle dağılacak takım değiliz

ensonhaber.com

Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 7. hafta maçında Konyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçta goller; 45+1. dakikada Uğurcan Yazğılı (KK) ve 63. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Ersin Destanoğlu: "Mağlubiyetlerle dağılacak bir takım değiliz"

Mert Günok'un sakatlığında karşılaşmada Beşiktaş kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, maçın ardından şu açıklamalarda bulundu:

Geçen maçtan sonra bu maç çok önemliydi. Bir tepki koymamız lazımdı sahada. Konya deplasmanın da her zaman zordur. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz. Akıllı oynadık ve maçı bu şekilde bitirdik. Şimdi sırada Lugano maçı var. Her zaman birlik halindeyiz. Alınan mağlubiyetlerle dağılacak bir takım değiliz. Beşiktaş taraftarı çok büyük bir taraftar. Onların desteği olmadan zorlanırız. Bizi her zaman desteklesinler.