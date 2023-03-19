Ersun Yanal: Hakemin hareketi, büyük infial yaratıyor Alanyaspor'un deneyimli çalıştırıcısı Ersun Yanal, Fenerbahçe maçının ardından; "Hakemin hareketi, büyük infial yaratıyor. Bu tartışmalar durmayacak. Hepimizin kafası karışmış durumda" dedi.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe, hakem Mete Kalkavan yönetiminde Alanya’da karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

"Tartışılan bir kart pozisyonu var"

Ersun Yanal maçın ardından şunları söyledi:

"Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik. Devre arasında hakemlere de söyledim. Bu kadar gergin bir ortamda maç yönetmek, bu söylemlerle bu ortamı idare edebilmek korkunç bir şey. Daha sağduyulu olmalıyız."

"Hakemin hareketi, büyük infial yaratıyor"

Tecrübeli çalıştırıcı, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hakemin hareketi, büyük infial yaratıyor. Bu tartışmalar durmayacak. Hepimizin kafası karışmış durumda. Umarım bu tartışmaları bırakıp, futbol özelinde konuşuruz. Milli arada da hiçbir şey değişmeyecek. Serzenişler devam edecek. Bu ortam, hiçbirimize yarar sağlamaz. Hocalarımızın açıklamaları, yöneticilerimizin çok önde olup yaptıkları yorumlar futbola bence bir şey katmıyor."

"Hepimizin kafası karışmış durumda"

Yanal, açıklamalarını şu şekilde bitirdi: