Ersun Yanal sakallarını uzattı

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, imaj değişikliğine gitti. Yanal'ın yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 2 Mart'ta Fenerbahçe'deki görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, o tarihten bu yana başka bir takımla anlaşmamıştı.

SAKALLARINI UZATTI

Bir süredir boşta olan ve tatile çıkan 58 yaşındaki teknik adam, imaj değişikliğine gitti.

Bir tekne turu esnasında çekilen fotoğrafta Yanal'ın sakal uzattığı görülüyor.

Sosyal medyaya düşen bu kare, kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı.