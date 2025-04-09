Ersun Yanal'ın acı günü

DHA
A Milli Takım ve Fenerbahçe dahil birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal'ın vefatıyla sarsıldı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 84 yaşındaki Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de hayatını kaybetti.
CENAZESİ YARIN KALKACAK
Bahriye Yanal'ın cenazesinin, yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedileceği açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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