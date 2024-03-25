Ertem Şener'den bomba iddia: Fenerbahçe yeni bir lig arıyor Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların yankıları sürerken, ünlü spor spikeri Ertem Şener'in Fenerbahçe'nin Avrupa'dan başka bir lig aradığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

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Trabzonspor maçının ardından futbol dünyasında yaşanan gerginliklerin etkisi sürerken, Fenerbahçe yönetimi olağanüstü bir karar aldı.

Yaşanan olaylar sonrasında Fenerbahçe'nin, 2 Nisan'da yapılacak genel kurulda ligden çekilme opsiyonunu değerlendireceği duyuruldu.

Bu gelişmelerin ortasında ünlü spor spikeri ve sunucu Ertem Şener'in yaptığı çarpıcı açıklama ise büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe lig arıyor

Şener, sosyal medyada paylaştığı mesajda Fenerbahçe'nin, Avrupa'dan kendisine uygun bir lig arayışında olduğunu iddia etti.

Sarı-lacivertlilerin önde gelen isimlerinin başka bir lig arayışı içinde olduğunu belirten Şener, hangi lig olacağı konusunda ise net bir bilgi vermedi.

Belçika, Hollanda, İspanya, Fransa veya İtalya gibi seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Ertem Şener'in bu iddiası, Fenerbahçe'nin geleceği hakkında spekülasyonlara ve tartışmalara neden oldu.

Kulüp yönetiminin nasıl bir karar alacağı ve Fenerbahçe'nin ligden çekilme opsiyonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merakla bekleniyor.