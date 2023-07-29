Ertuğrul Doğan: Benim tek değerim stat sponsorluğum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında, "Trabzonspor hükümetin takımı, destek deniyor. Benim aldığım destek yok" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'nun 5 senelik başkanlık dönemini bitirmesinin ardından Mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor hakkında konuşan Doğan, çarpıcı ifadeler kullandı. Başkan, diğer takımların aksine devletten bir arazi almadıklarını söyledi ve bu sözleriyle tartışma yarattı.

"Benim aldığım destek yok"

Herhangi bir mülklerinin olmadığını belirten Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Stadyum sponsorluğu kadar içeriye para soktuk. 2 alternatif var, süre vermek istemiyorum. 19’dan konuştuğumuz rakamlar 30’a geldi. Maksimum parayı bulmak zorundayım. Şu zamana kadar ne gerekiyorsa yaptım. Kendi şirketimiz gibi kollayacağız. Bizim, rakiplerimiz gibi devletten aldığımız arazilerimiz yok. Trabzonspor hükümetin takımı deniyor, benim aldığım destek yok. Bütün büyük kulüplerin aldığı arsalar var. Trabzonspor'un tek değeri stat sponsorluğu.

"Trabzonspor'un satılması gibi bir konu yok"

En son satılacak kulüp Trabzonspor’dur diyen Ertuğrul Doğan, şu sözleri sarf etti:

Trabzonspor'un satılması gibi bir konu yok. Böyle bir teklif de yok. Türkiye'deki kulüplerin satılması gibi bir durum olursa en son satılacak kulüp de Trabzonspor'dur.

"1 milyar TL eksi bakiye var"

Doğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Trabzonspor'un gelirleri giderleri arasında 1 milyar TL eksi bakiye var. Benim başkanlığım süresinde yönetim olarak 4 aylık süreçte 1 milyar 300 milyon TL ödeme yaptık.

"Pahalı transferler şampiyon olacağın anlamına gelmiyor"

Transfer politikasına değinen Ertuğrul Doğan, şu açıklamayı yaptı: