Ertuğrul Doğan: Güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk

ensonhaber.com

Süper Lig’in 12’nci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerin gollerini 59 ve 85'inci dakikalarda Onuachu kaydetti. Konyaspor'un ise tek golünü 77'nci dakikada Prip attı.

Mücadelenin ardından ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yazılı bir açıklama yaptı.

"Baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyorum"

Konyaspor maçını yöneten hakemleri değerlendiren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk. Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu. Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar. Ben dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum