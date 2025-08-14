Ertuğrul Doğan'dan yabancı oyuncu kuralı hakkında açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı, Başkan Ertuğrul Doğan başkanlığında toplandı.

Göreve geldikten sonra ilk kez toplantıya başkanlık eden Doğan, görüşmelerin ana gündemini futbolun gelir kalemlerinin artırılması, MHK ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve yabancı oyuncu sınırı konularının oluşturduğunu belirtti.

"TEKRAR KONUŞACAĞIZ"

Toplantıda, yayın gelirlerinin ve sponsorlukların artırılması için yapılabilecekler üzerinde durulduğunu aktaran Doğan, şu açıklamada bulundu:

Toplantıda genel konular üzerine konuştuk. Başkan olarak ilk toplantımı gerçekleştirdim. Futbolun en büyük sıkıntısı olan gelir kalemlerini konuştuk. Bu konularda neler yapabiliriz yayın gelirlerini nasıl artırabiliriz, diğer sponsorlukları nasıl artırabiliriz diye konuştuk. Bunun dışında MHK ile alakalı kulüplerimizin çok sıkıntısı var. Bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz. Bu konular gündeme geldi. Başkanlarımız görüşlerini belirtti. Şimdi bir hafta 10 gün üzerine çalışacağız. Konuları değerlendireceğiz. Yeniden bir araya geleceğiz o zaman size daha sağlıklı daha net bilgiler verebilirim. Şu an aldığımız net bir karar yok ama üzerinde duracağımız konu ve sorunlar belli. Bunun üzerine kulüpler 1 hafta 10 gün çalışacak. Tekrar konuşacağız.

"YABANCI OYUNCU KURALI İLE İLGİLİ FEDERASYONUN DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYORUZ"

Yabancı oyuncu kuralı hakkında da konuşan Doğan, şu şekilde konuştu:

Kulüplerimizin çoğu kulübümüzün bu konuda beklentisi vardı. Bununla ilgili bir görüş belirtmiştik ama henüz net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz. En geç önümüzdeki hafta açıklanması gerekir federasyonun dönüşünü bekliyoruz.

"FEDERASYON İLK HAFTADA MAÇLARI ERTELEYEREK BİR YOL AÇTI"

Maç erteleme konusunun toplantıda ele alınmadığını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı: