Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig ve 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 7. hafta karşılaşmaları sona erdi. Tamamlanan bu maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK'ya sevklerini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle PFDK'ye gönderdi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe disipline verildi
Müşavirlik, Süper Lig'den Beşiktaş ile Kayserispor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından, Fenerbahçe'yi ise çirkin ve kötü tezahürattan disipline verdi.
Trabzonspor antrenörlerinden Nino Bule ile Pendikspor antrenörü Ragıp Başdağ da disipline gönderildi.
1. Lig sevkleri de açıklandı
Hukuk Müşavirliği, 1. Lig'den Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolcu Caner Erkin ile Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.
Ayrıca Ümraniyespor, Tuzlaspor, Şanlıurfaspor, Giresunspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Eyüpspor da 1. Lig'den PFDK'ye gönderilen kulüpler oldu.
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