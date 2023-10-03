Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA & Ensonhaber

Süper Lig ve 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 7. hafta karşılaşmaları sona erdi. Tamamlanan bu maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK'ya sevklerini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe disipline verildi

Müşavirlik, Süper Lig'den Beşiktaş ile Kayserispor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından, Fenerbahçe'yi ise çirkin ve kötü tezahürattan disipline verdi.

Trabzonspor antrenörlerinden Nino Bule ile Pendikspor antrenörü Ragıp Başdağ da disipline gönderildi.

1. Lig sevkleri de açıklandı

Hukuk Müşavirliği, 1. Lig'den Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolcu Caner Erkin ile Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.

Ayrıca Ümraniyespor, Tuzlaspor, Şanlıurfaspor, Giresunspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Eyüpspor da ​​​​​​​1. Lig'den PFDK'ye gönderilen kulüpler oldu.