Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş Spor Kompleksi artık tamamen Trabzonspor'un

DHA

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki dükkanların kullanım haklarını kapsayan protokolü Papara Park’ta düzenlenen törenle imzaladı.

Törene; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

"TESİSLERİ NİHAYET TRABZONSPOR'UMUZA KAZANDIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan törende yaptığı konuşmada, protokolün Trabzonspor’a çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, şu şekilde konuştu:

Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak anılan ancak kulübümüze kazandırılamayan ve kiralama süreci tamamlanamayan tesisleri nihayet Trabzonspor’umuza kazandırmış bulunuyoruz. Stadyumun alt bölümünde yer alan iş yerleri ve çevresindeki alanlar uzun süredir atıl durumdaydı. Bu bölgeleri hem Trabzonspor’umuza hem de Trabzon halkına hizmet edecek projelerle değerlendireceğiz. Ayrıca, stadyumun yan tarafındaki yaklaşık 105 dönümlük arazinin de tahsisini kulübümüze kazandırdık. Bu alanları, yıllık 15-20 milyon euro aralığında katkı sağlayacak projelerle değerlendirmeyi hedefliyoruz.

"HERKESİN BÜYÜK EMEĞİ VE GAYRETİ OLDU"

Başkan Doğan, süreçte destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Trabzon Milletvekilleri ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e teşekkür ederek, şu sözleri sarf etti:

Herkesin büyük emeği ve gayreti oldu. Bu, kulübümüz adına son derece önemli bir kazanım.

"BU SÜREÇTE ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretlerinde gündeme getirdiğimiz bu süreçte önemli bir adım atıldı. Bu gelişme kulübümüz açısından son derece kıymetli bir aşamayı temsil ediyor. Amacımız, burayı yalnızca maç günlerinde değil, yılın 365 günü yaşayan bir yaşam alanına dönüştürmek.

"BİR YAŞAM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da stadyum çevresindeki alanların kulübe tahsis edilmesini çok önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Büyükaydın, şunları dedi:

Trabzonspor’umuzun, Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni bir yaşam merkezi haline getireceğine inanıyorum.

"BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, şu şekilde konuştu: