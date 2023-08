Ertuğrul Doğan: Trabzonspor, ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiriyor

İHA

Trabzonspor’un 56. kuruluş yıl dönümü İstanbul Sütlüce Nuri Killigil Parkı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Gurbetçi Gençler taraftar grubu tarafından yapılan organizasyona çok sayıda Trabzonspor taraftarı katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte sahile sıralanan taraftarlar, meşaleleri yakarak kutlamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da tekne ile geldiği alanda ilk meşaleyi ateşleyen isim oldu.

Etkinlik öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, şunları dedi:

Stat sponsorluğu anlaşmasını ilerleyen günlerde açıklayacaklarını belirten Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli bir stat sponsorluğu anlaşmamızı pazartesi ya da salı günü açıklayacağız. Stat sponsorluğu, maddi anlamda kulübümüzü çok rahatlatacak bir gelişme. Aylardır uğraşıyorduk. Tabii her şeyin doğru zamanda olması gerekiyor. Bizim İstanbul kulüpleri gibi devletimizden aldığımız arazilerimiz yok. Trabzonspor’un elinde olan kaynaklar belli. Bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Biz, bulunduğumuz pozisyon itibariyle Trabzonspor’un tüm çıkarlarını düşünmek zorundayız. Ben de isterim bir an önce her şey hallolsun, bir an önce her şey güzel olsun ama doğru zamanda doğru hamleyle bunları yapmak gerekiyor. Ben de bu hamleyi çok doğru zamanda, çok doğru şekilde yaptığıma inanıyorum.