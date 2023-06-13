Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'a acil para lazım Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün maddi durumuyla alakalı konuştu. Doğan, "Gelirler, giderleri karşılamıyor" diyerek kötü haberi verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bordo-mavililerin başkanı, sözleriyle kulübün içinde bulunduğu maddi zorluğu gözler önüne serdi.

Trabzonspor'un 25-26 Mart'ta açıklanan borcu 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Şu anda toplam borucumuz 3 milyar 32 milyon TL civarında. Çok net ifade etmek istiyorum. Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor.

"Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum"

Mart sonu borçsuzluk yazısı 18 milyon euroydu. Trabzonspor'un ihtar çeken oyuncularına bu borçlar ödenmeseydi yaklaşık 50-55 milyon euro bir zararımız olacaktı. Bu rakam borca da eklenseydi nasıl bir kaosla karşılaşacağımızı tahmin etmek istemiyorum. Çok büyük zorluklara katlanarak bu işe giren yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

"24 milyon euro ödedik"

Geldiğimizden beri 24 milyon euroluk borç ödedik. Bir kısmını sponsorlarla bir kısmını da yöneticilerimizle ödedik. Bayrama kadar Trabzonspor yönetiminin bulması gereken 15 milyon euro var.

"25 milyon eurolarda tutmamız lazım"

Şu anda futbol takımının net bütçesi 24.5 milyon euroya düşmüş durumda. Hedefimiz takım bütçemizi 25 milyon eurolarda tutmak. Taraftarlarımızı anlıyorum. Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım yaratmak zorunda. Biz bunların da bilincindeyiz. sahada her zaman mücadele veren dimdik bir takım kurmak niyetindeyiz. İşimiz daha öncekinden daha zor bunun da altını çizmek istiyorum.

"Eşi benzeri görülmemiş bir lansman olacak"

Forma lansmanımız 24 Haziran'da gerçekleşecek. Türkiye'de daha önce yapılmamış. Dünyada da eşi hiç görülmemiş bir tanıtım olacak.

"Son aşamaya gelindi"