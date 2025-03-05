Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor U19 Takımı'na tebrik

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 takımı, İtalya'nın Atalanta U19 takımını konuk etti.

Müsabakanın normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi. Bordo-mavililer, penaltı atışları sonrası rakibini 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı oyuncularını tebrik etti.

"GENÇLERİMİZİN BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLEMESİNİ DİLİYORUM"

Doğan, şunları dedi:

Futbol sadece kazananlarla değil, rekabetin güzelliğiyle de anlam kazanıyor. Atalanta U19 Takımını da mücadelesi ve katkısı için kutluyorum. Elbette oyuncularımızın bu seviyede boy göstermesi ve Avrupa’da söz sahibi olmaya başlaması, kulübümüz için çok kıymetli bir hikayenin de başlangıcı olacaktır Şimdi sırada çeyrek final var. Trabzonspor’un bu yolculuğunun devam etmesini ve gençlerimizin başarılarına yenilerini eklemesini diliyorum.