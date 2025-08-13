Ertuğrul Doğan'dan TS Black Card çağrısı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başlattıkları TS Black Card kampanyasında hedeflerinin 10 bin kartı hep birlikte tüketmek olduğunu ifade ederek, taraftarları bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet etti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, TS Black Card kampanyasının yalnızca bir kart projesi değil, Trabzonspor’un geleceğine uzanan bir umut köprüsü olduğunu, bu köprüyü hep birlikte, yan yana, omuz omuza inşa ettiklerini belirtti.

"TRABZONSPOR'UN ÖNÜNDE HİÇ KİMSE DURAMAZ"

Kampanyada önemli olanın kaç kart alındığı değil, kulübe, armaya, şehre ve renklere gösterilen vefa olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: