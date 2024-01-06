Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması! Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş teknik direktörlüğü hakkında açıklama yaptı. Sağlam, odağının Kocaelispor olduğunu söyledi.

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Deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ın 21 Aralık tarihinde görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

U19 takımının teknik direktörü Serdar Topraktepe'yi geçici olarak göreve getiren siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat'ın, Ertuğrul Sağlam ile teknik direktörlük için görüşeceği iddiaları basında yer aldı.

"Tek odağımız Kocaelispor"

1. Lig ekibi Kocaelispor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı ve odağının yeşil-siyahlılar olduğunu ifade etti.

54 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor.

Ertuğrul Sağlam, daha önce Temmuz 2007 - Ekim 2008 dönemi arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Sağlam, bu dönemde 2.00 puan ortalaması tutturmuştu.