Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü deplasmanında kazandı
Haber Merkezi

1.Lig'in 29.hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Erzurumspor FK 3-1'lik skorla kazandı.

ERZURUMSPOR FK 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 87'de Cheikne Sylla ile 40. dakikada penaltıdan Tonio Teklic attı.

Keçiörengücü'nün tek golünü ise 65. dakikada Malaly Dembele attı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu galibiyetin ardından Erzurumspor FK, 48 puana yükseldi. Keçiörengücü, 42 puanda kaldı.

1. Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek. Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'ya konuk olacak.

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Emre Çalışkan
Editor