Erzurumspor FK, Hakan Kutlu ile sözleşme yeniledi 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'da deneyimli teknik adam Hakan Kutlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

AA

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonundan bu yana takımın başında bulunan Hakan Kutlu ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ahmet Dal, Kutlu ve ekibi ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hakan Kutlu ile yapacağımız, ulaşacağımız hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Kutlu'ya ve ekibine başarılar diliyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.

Hakan Kutlu ise Erzumspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)