Erzurumspor FK - Iğdır FK maçında gol sesi çıkmadı

Haber Merkezi
1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Süper Lig hedefinde olan üçüncü Erzurumspor FK, ikinci Fatih Karagümrük'ün yenildiği haftada 44 puanda kaldı ve 2 puan geriden takibini sürdürdü.
Iğdır FK ise 33 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtulamadı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Erzurumspor FK, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
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