Erzurumspor FK ile Bodrum FK yenişemedi

1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, Bodrum FK'yı konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Erzurumspor FK'nın gollerini 8. dakikada Mustafa Yumlu ve 82. dakikada Eren Tozlu, Bodrum FK'nın gollerini ise 42. dakikada Fredy ve 47'de Musah Mohammed kaydetti.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, ligdeki puanını 31 yaparken Erzurum ise 27 puana yükseldi.

Bodrum FK, gelecek hafta Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Erzurum FK ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.