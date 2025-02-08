Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'a 7 attı

Haber Merkezi
1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 7-0'lık skorla konuk takım Erzurumspor FK oldu.
KONUK TAKIM FARKLI KAZANDI
Erzurumspor FK'nın gollerini 1. dakikada Guram Giorbelidze, 20. dakikada Eren Tozlu, 30, 80 ve 89. dakikalarda Odise Roshi, 49. dakikada Streli Mamba ve 65. dakikada Süleyman Karakaş kaydetti.
ERZURUMSPOR FK PUANINI 40'A ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor, puan silme cezası sebebiyle -21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.
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