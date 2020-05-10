Erzurumspor, ilk idmanını kar yağışı altında yaptı
ensonhaber.com

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine bir süredir saha çalışmalarına ara veren takımlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12-13-14 Haziran haftasında devam edeceğini açıklaması üzerine antrenman programlarını oluşturmuştu.

Erzurumspor, ilk idmanını kar yağışı altında yaptı

KAR YAĞIŞI ALTINDA İDMAN

Geçtiğimiz gün TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, koronavirüs nedeniyle liglere verilen aranın ardından ilk antrenmanını kar yağışı altında yaptı.

Erzurumspor, ilk idmanını kar yağışı altında yaptı

ANTALYA GÜNLÜK GÜNEŞLİK

Öte yandan teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalışmalarına devam eden Antalyaspor ise çalışmalarını güzel havada sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, grup halinde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Tuna, idmanda futbolcuları saha içinde farklı bölgelere gönderip, çalışmalar yaptırdı.

Erzurumspor, ilk idmanını kar yağışı altında yaptı