Erzurumspor, ilk idmanını kar yağışı altında yaptı Saha çalışmalarını sosyal izolasyon kurallarına göre sürdüren Erzurumspor ve Antalyaspor'un antrenman fotoğrafları arasındaki mevsim farklılığı dikkat çekti.

ensonhaber.com Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine bir süredir saha çalışmalarına ara veren takımlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12-13-14 Haziran haftasında devam edeceğini açıklaması üzerine antrenman programlarını oluşturmuştu. KAR YAĞIŞI ALTINDA İDMAN Geçtiğimiz gün TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, koronavirüs nedeniyle liglere verilen aranın ardından ilk antrenmanını kar yağışı altında yaptı. ANTALYA GÜNLÜK GÜNEŞLİK Öte yandan teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalışmalarına devam eden Antalyaspor ise çalışmalarını güzel havada sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, grup halinde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Tuna, idmanda futbolcuları saha içinde farklı bölgelere gönderip, çalışmalar yaptırdı.