Erzurumspor’da 11 kişinin ikinci testi negatif çıktı BB Erzurumspor'da geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan 11 kişinin, yapılan ikinci testleri negatif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da, 5 gün önce koronavirüs testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmıştı. Bugün(dün) yapılan ikinci koronavirüs testi sonucu, 11 kişinin tamamının testleri negatif çıktı.

"KARANTİNA SÜREÇLERİ DEVAM EDECEK"

Erzurumspor resmi siteden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“13 Mayıs‘taki koronavirüs testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından ikinci testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir. 13 Mayıs'ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. İlerleyen süreçte konuyla ilgili yine kamuoyunu bilgilendireceğiz. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”