Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi.
Esenler Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Esenler Erokspor, 9. dakikada Anıl Yaşar ile öne geçti. Amed Sportif, 33. dakikada Andre Poko ile eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler 39, Erokspor ise 36 puana yükseldi.
Erokspor, gelecek hafta Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Amed Sportif ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
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