Esenler Erokspor, Serikspor'a 5 attı

1. Lig'in 3.hafta mücadelesinde Esenler Erokspor, ile Serikspor karşı karşıya geldi.
Esenler Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Esenler Erokspor 5-0'lık skorla kazandı.
Erokspor'a galibiyeti getiren golleri; Hayrullah Bilazer, Guelor Kanga, Olarenwaju Kayode, Amilton ve Recep Niyaz kaydetti.
Serikspor'da Burak Asan 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 4
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor ligdeki puanını 4'e yükseltti. Serikspor da 4 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Esenler Erokspor ligin 4. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Serikspor ise evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.