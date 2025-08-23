Abone ol: Google News

Esenler Erokspor, Serikspor'a 5 attı

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 3. haftasında evinde Serikspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 21:04
1. Lig'in 3.hafta mücadelesinde Esenler Erokspor, ile Serikspor karşı karşıya geldi.

Esenler Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Esenler Erokspor 5-0'lık skorla kazandı.

Erokspor'a galibiyeti getiren golleri; Hayrullah Bilazer, Guelor Kanga, Olarenwaju Kayode, Amilton ve Recep Niyaz kaydetti.

Serikspor'da Burak Asan 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 4

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor ligdeki puanını 4'e yükseltti. Serikspor da 4 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Esenler Erokspor ligin 4. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Serikspor ise evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.

